Après-midi jeux à la galerie de Rohan, Galerie de Rohan, Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Galerie de Rohan · Landerneau
Informations pratiques
Après-midi jeux à la galerie de Rohan Samedi 19 septembre, 14h00 Galerie de Rohan Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Après-midi jeux à la galerie de Rohan
La galerie de Rohan, lieu dédié par la Ville de Landerneau à l’art contemporain, présente l’exposition « Ludique & poétique » qui traite des relations de l’art et du jeu à travers les propositions de cinq artistes d’aujourd’hui : Karina Bisch, Jean-Yves Brélivet, Patrice Carré, Arthur Lambert, Carole Rivalin. L’exposition est à découvrir du 8 mai au 31 octobre 2026. Ludiques et poétiques, les œuvres présentées dans l’exposition tissent des liens subtils entre le jeu et l’art, visant à faire de la création une récréation, une invitation à faire tenir ensemble l’art et la vie.
La ludothèque de Landerneau, la Cabane des P’tits Lutins animera cet après-midi en vous proposant de vous initier à des jeux de société ou jeux en bois, à volonté…un bon moment de détente à partager en famille ou entre amis.
Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02 56 31 28 15 https://galeriederohan.landerneau.bzh/ S’appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, la Ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l’art contemporain en Bretagne.
Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est désormais devenue la Galerie de Rohan, un espace municipal d’expositions d’art et de créations contemporaines.
La Galerie de Rohan, lieu de diffusion culturelle, a pour ambition de favoriser la rencontre et le dialogue des esthétiques. Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’Art, par la gratuité d’accès et par un service de médiation culturel pour les visiteurs.
Après-midi jeux à la galerie de Rohan
© Ville de Landerneau
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