Conférence Les ateliers de la Société linière du Finistère Route de la Petite Palud Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Conférence Les ateliers de la Société linière du Finistère

Route de la Petite Palud Mediatheque Per Jakez Helias Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Andrée Le Gall-Sanquer présente les résultats d’un inventaire récent mené par Lin et Chanvre en Bretagne qui montre l’inventivité et l’audace des marchands, négociants et armateurs du Léon au XIXe siècle. Ils sont parvenus à s’associer et à coordonner les ouvriers qui travaillaient pour eux et à former un grand projet de mécanisation inspiré par les Anglo-saxons. Ils ont ainsi mis en place des ateliers de tissage, de teillage, de blanchiment dans les campagnes et posé les bases de ce qui deviendra La Société linière du Finistère, à Landerneau. .

Route de la Petite Palud Mediatheque Per Jakez Helias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Les ateliers de la Société linière du Finistère Landerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LANDERNEAU DAOULAS