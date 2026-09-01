Visite guidée du jardin des Bénédictines Rue de Saint-Ernel Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Visite guidée du jardin des Bénédictines

Rue de Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Aujourd’hui pleinement intégré à la trame de la ville, le Jardin des Bénédictines, qui occupe l’enclos de l’ancien couvent du même nom, offre un agréable espace de détente et d’exploration au cœur de la ville.

Après leur départ dans les années 1970, les religieuses ont laissé derrière elles un patrimoine végétal et bâti que la commune met aujourd’hui en valeur.

Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’histoire et l’organisation de ce jardin en lien avec celle de l’ancien couvent et ainsi de mieux comprendre l’importance de ce site dans le développement de la ville.

– Réservation obligatoire sur billetweb. .

Rue de Saint-Ernel Jardin des Bénédictines Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

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English :

L’événement Visite guidée du jardin des Bénédictines Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS