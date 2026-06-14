Après-midi jeux au square de la rue Eugène Bégarie 11, Rue Eugène Bégarie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

La Ville de Nantes vous propose un temps pour se rencontrer et jouer dans le cadre du festival de jeux « Les Estiludes « , avec l’association La Sauce Ludique.Au programme :• Dès 14h et jusqu’à 18h : Bar à jeux, resto des doudous, jeux en bois, jeux de construction… et un bar à sirops !• 15h-18h : Maquillage pour enfants• 16h : Goûter offert• 18h : Conte avec la Cie La Lune Rousse+ présence de La Cocotte Solidaire (stand + gâteaux)

11, Rue Eugène Bégarie Nantes 44000

02 40 41 63 32



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