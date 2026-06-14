Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public

Comédie satirique Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien.Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… Bref, comment Fréderic a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ? « Coupures » est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



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