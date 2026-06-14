Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes
Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public
Comédie satirique Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien.Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… Bref, comment Fréderic a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ? « Coupures » est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Concert de cuivres de L’Enfanfare Pôle associatif Félix Thomas Nantes 14 juin 2026
- Saison Vagabonde : Spectacle de danse du Conservatoire Miroir d’eau Nantes 14 juin 2026
- INTERSTELLAR Ré-imaginer la Terre HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes 14 juin 2026