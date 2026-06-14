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Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes

Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes

Coupures – Comédie par la Cie Les Gratinés Maison de quartier Bottière Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 16:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap, Tout public 

Comédie satirique Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien.Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… Bref, comment Fréderic a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ? « Coupures » est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300


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