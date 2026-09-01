Après-midi jeux Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire

samedi 12 septembre 2026 · Librairie-salon de thé Les Pages du château · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Après-midi jeux

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Après-midi jeux à la librairie Les Pages du Château.

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Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com

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English :

Afternoon games at Les Pages du Château bookshop.

L’événement Après-midi jeux Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène