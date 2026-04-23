Forum des associations Maison des associations Aurec-sur-Loire
Forum des associations Maison des associations Aurec-sur-Loire dimanche 6 septembre 2026.
Aurec-sur-Loire
Forum des associations
Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez faire le plein d’idées sportives et de loisirs et rencontrez les associations d’Aurec-sur-Loire !
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Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
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English :
Come and fill up on sports and leisure ideas and meet the associations of Aurec-sur-Loire!
L’événement Forum des associations Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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