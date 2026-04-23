Forum des associations Maison des associations Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Forum des associations

Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez faire le plein d’idées sportives et de loisirs et rencontrez les associations d’Aurec-sur-Loire !

.

Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and fill up on sports and leisure ideas and meet the associations of Aurec-sur-Loire!

L’événement Forum des associations Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène