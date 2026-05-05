Grande brocante du 15 août Aurec-sur-Loire
Grande brocante du 15 août Aurec-sur-Loire samedi 15 août 2026.
Aurec-sur-Loire
Grande brocante du 15 août
Centre bourg Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Toute la journée, le Groupement d’Animation Locale Aurécois vous invite à profiter de la grande brocante du 15 août.
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Centre bourg Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gala.gala@sfr.fr
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English :
All day long, the Groupement d’Animation Locale Aurécois invites you to enjoy the great August 15 flea market.
L’événement Grande brocante du 15 août Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Loire Semène
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