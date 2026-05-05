Aurec-sur-Loire

Grande brocante du 15 août

Centre bourg Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Toute la journée, le Groupement d’Animation Locale Aurécois vous invite à profiter de la grande brocante du 15 août.

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Centre bourg Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes gala.gala@sfr.fr

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English :

All day long, the Groupement d’Animation Locale Aurécois invites you to enjoy the great August 15 flea market.

L’événement Grande brocante du 15 août Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Loire Semène