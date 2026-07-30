Démonstration de danse country Place des hêtres Aurec-sur-Loire
vendredi 21 août 2026 · Place des hêtres · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Démonstration de danse country
Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Aurec Country vous donne rendez-vous sous la halle couverte pour une démonstration de danse country.
.
Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aurec Country invites you to the covered market for a country dance demonstration.
L’événement Démonstration de danse country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
- Club de lecture Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air En fanfare Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire poulet rôti et animation musicale par Sandy Berger Place des hêtres Aurec-sur-Loire 31 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec C’est idiot mais ça colle à la peau Aurec-sur-Loire 31 juillet 2026