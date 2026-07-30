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AGENDA · Aurec-sur-Loire

Démonstration de danse country Place des hêtres Aurec-sur-Loire

vendredi 21 août 2026 · Place des hêtres · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place des hêtres
Adresse
Halle couverte
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

Démonstration de danse country

Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Aurec Country vous donne rendez-vous sous la halle couverte pour une démonstration de danse country.
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Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Aurec Country invites you to the covered market for a country dance demonstration.

L’événement Démonstration de danse country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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