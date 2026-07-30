Démonstration de danse country Place des hêtres Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Démonstration de danse country

Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Aurec Country vous donne rendez-vous sous la halle couverte pour une démonstration de danse country.

.

Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aurec Country invites you to the covered market for a country dance demonstration.

L’événement Démonstration de danse country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène