Les MURMurs d’Aurec C’est idiot mais ça colle à la peau Aurec-sur-Loire vendredi 31 juillet 2026.

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec C’est idiot mais ça colle à la peau

Parc du château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un acrobate jonglant avec dextérité et humour nous réconcilie avec un art que beaucoup pensaient désuet le diabolo.

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Parc du château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

An acrobat who juggles with skill and humor helps us rediscover an art form that many thought was outdated: the diabolo.

L’événement Les MURMurs d’Aurec C’est idiot mais ça colle à la peau Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène