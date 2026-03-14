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Les MURMurs d’Aurec Swing Cannelle Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Swing Cannelle Aurec-sur-Loire samedi 1 août 2026.

Adresse
Parc du château
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Swing Cannelle

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Consommer Swing Cannelle, c’est la garantie d’un circuit de production court (Auvergne Rhône-Alpes), équitable (musiciens nourris sans OGM) et d’une traçabilité exemplaire (jazz manouche).
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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68  contact@chateaudaurec.fr

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English :

When you enjoy Swing Cannelle, you can be sure of a short production chain (Auvergne-Rhône-Alpes), fair trade practices (musicians fed a GMO-free diet), and exemplary traceability (Gypsy jazz).

L’événement Les MURMurs d’Aurec Swing Cannelle Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène

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