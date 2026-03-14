Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire jeudi 30 juillet 2026.
Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette !
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Diffusion du film À bicyclette !, réalisé en 2024 par Mathias Mlekuz avec Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot et Josef Mlekuz.
Dans la cour d’honneur du château.
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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
Screening of the film %C0 bicyclette !, directed in 2024 by Mathias Mlekuz, starring Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot, and Josef Mlekuz.
In the castle’s main courtyard.
L’événement Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène
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