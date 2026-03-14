Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Son de Familia

Parc du château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Son de Familia est un groupe de musique cubaine fondé autour d’une véritable histoire de famille un père et ses enfants réunis par une même passion pour les rythmes et les traditions musicales de Cuba.

.

Parc du château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Son de Familia is a Cuban music group founded on a true family story: a father and his children brought together by a shared passion for the rhythms and musical traditions of Cuba.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Son de Familia Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène