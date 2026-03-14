Les MURMurs d’Aurec Son de Familia Aurec-sur-Loire
samedi 25 juillet 2026 · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Son de Familia
Parc du château d’Aurec Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Son de Familia est un groupe de musique cubaine fondé autour d’une véritable histoire de famille un père et ses enfants réunis par une même passion pour les rythmes et les traditions musicales de Cuba.
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Parc du château d’Aurec Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
Son de Familia is a Cuban music group founded on a true family story: a father and his children brought together by a shared passion for the rhythms and musical traditions of Cuba.
L’événement Les MURMurs d’Aurec Son de Familia Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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