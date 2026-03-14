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Les MURMurs d’Aurec Théâtre sans animaux et L’écho des rêves Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Théâtre sans animaux et L’écho des rêves Aurec-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Parc du château
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Tarif

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Théâtre sans animaux et L’écho des rêves

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Pour cette soirée de lancement, retrouvez deux spectacles Théâtre sans animaux de la troupe du Petit Moussaillon et L’écho des rêves
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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68  contact@chateaudaurec.fr

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English :

For this opening night, enjoy two performances: Théâtre sans animaux by the Petit Moussaillon troupe and L’Écho des rêves

L’événement Les MURMurs d’Aurec Théâtre sans animaux et L’écho des rêves Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Loire Semène

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