Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire poulet rôti et animation musicale par Sandy Berger Place des hêtres Aurec-sur-Loire
vendredi 31 juillet 2026 · Place des hêtres · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire poulet rôti et animation musicale par Sandy Berger
Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:30:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Cet été, la ville d’Aurec-sur-Loire lance une nouvelle saison des Estiv’halles, le rendez-vous incontournable de l’été !
Les vacances commencent… et quoi de mieux que de les fêter tous ensemble ?
.
Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This %E9t%E9, the town of Aurec-sur-Loire is kicking off a new season of Estiv’halles, the must-attend event of the %E9t%E9!
Summer vacation is here… and what better way to celebrate than all together?
L’événement Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire poulet rôti et animation musicale par Sandy Berger Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
- Les MURMurs d’Aurec Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 10 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Le château d’Aurec en lumière Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 10 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Théâtre sans animaux et L’écho des rêves Aurec-sur-Loire 10 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec La Rencontre Aurec-sur-Loire 11 juillet 2026
- Feu d’artifice du 14 juillet Aurec-sur-Loire 15 juillet 2026