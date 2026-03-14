Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air En fanfare Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air En fanfare

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Diffusion du film En fanfare réalisé en 2024 par Emmanuel Courcol avec Pierre Lottin et Benjamin Lavernhe.

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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

Screening of the film En fanfare, directed in 2024 by Emmanuel Courcol, starring Pierre Lottin and Benjamin Lavernhe.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air En fanfare Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène