Les MURMurs d’Aurec Le château d’Aurec en lumière Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Le château d’Aurec en lumière

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-23

Cet été, les soirs de représentation, le Château d’Aurec vous ouvre ses porte pour un voyage lumineux au sein de ses murs.

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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

This summer, on performance nights, the Château d’Aurec opens its doors to you for a magical journey within its walls.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Le château d’Aurec en lumière Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Loire Semène