Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec Route de Nurols Aurec-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.

Aurec-sur-Loire

Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec

Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Basket Club Aurec organise son grand tournoi de pétanque à La Teinturerie.

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Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes basketclubaurec@gmail.com

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English :

Basket Club Aurec organizes its big pétanque tournament at La Teinturerie.

L’événement Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Loire Semène