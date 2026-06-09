Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec Route de Nurols Aurec-sur-Loire
Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec Route de Nurols Aurec-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Aurec-sur-Loire
Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Basket Club Aurec organise son grand tournoi de pétanque à La Teinturerie.
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Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes basketclubaurec@gmail.com
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English :
Basket Club Aurec organizes its big pétanque tournament at La Teinturerie.
L’événement Tournoi de pétanque du Basket Club d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Loire Semène
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