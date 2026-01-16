Marathon du conte Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Le marathon du conte, c’est une pléiade de conteuses et de conteurs d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles.
Chateau d'Aurec-sur-Loire 37 place de l'église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr
The Storytelling Marathon features a host of storytellers from near and far, for young and old alike.
