Tournoi de Sandball

Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-29 17:00:00

2026-06-27 2026-06-28

Le club de Handball de Loire Semène vous donne rendez-vous à la base de loisirs pour une nouvelle édition du tournoi de Sandball placé sous le signe de la convivialité et du sport en plein air.

Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 29 27 95 hbloiresemene@gmail.com

English :

The Loire Semène Handball Club invites you to the Base de Loisirs for another edition of its Sandball Tournament, a friendly, open-air event.

