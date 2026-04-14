Expositions estivales Les artistes de la Petite Galerie Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Expositions estivales Les artistes de la Petite Galerie

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

Les Amis du Vieil Aurec vous propose, dans le cadre de ses expositions estivales, Les artistes de la Petite Galerie. Venez découvrir une exposition de peintures, aquarelles, luminaires et sculptures.

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Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

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English :

As part of its summer exhibitions, Les Amis du Vieil Aurec presents Les artistes de la Petite Galerie. Come and discover an exhibition of paintings, watercolors, lighting and sculptures.

L’événement Expositions estivales Les artistes de la Petite Galerie Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire Semène