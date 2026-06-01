Tournoi de beach soccer Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire samedi 20 juin 2026.

Aurec-sur-Loire

Tournoi de beach soccer

Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par joueurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Le Football Club d’Aurec organise un beach soccer sur la plage de la base de loisirs.

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Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 40 57 07

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English :

The Football Club d’Aurec organizes beach soccer on the beach at the leisure center.

L’événement Tournoi de beach soccer Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Loire Semène