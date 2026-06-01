Tournoi de beach soccer Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire
Tournoi de beach soccer Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Aurec-sur-Loire
Tournoi de beach soccer
Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par joueurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Le Football Club d’Aurec organise un beach soccer sur la plage de la base de loisirs.
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Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 40 57 07
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English :
The Football Club d’Aurec organizes beach soccer on the beach at the leisure center.
L’événement Tournoi de beach soccer Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Loire Semène
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