Concours de pétanque Route de Nurols Aurec-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
2026-06-13
L’association Bike Run Aurec organise un concours de pétanque.
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bikerunaurec@gmail.com
English :
The Bike Run Aurec association is organizing a pétanque competition.
