Concours de pétanque Route de Nurols Aurec-sur-Loire

Début : 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

2026-06-13

L’association Bike Run Aurec organise un concours de pétanque.

Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bikerunaurec@gmail.com

English :

The Bike Run Aurec association is organizing a pétanque competition.

