Atelier fête des mères Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Atelier fête des mères

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Des fleurs pour maman.

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Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com

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English :

Flowers for Mom.

L’événement Atelier fête des mères Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène