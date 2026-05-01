Tous à la dictée ! Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Tous à la dictée !

Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dans la joie et la bonne humeur, venez tester votre niveau d’orthographe en dégustant nos boissons et gourmandises.

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Librairie-salon de thé Les Pages du château 4, rue des Marronniers Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 68 81 lespagesduchateau@gmail.com

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English :

Come and test your spelling skills while enjoying our drinks and delicacies.

L’événement Tous à la dictée ! Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène