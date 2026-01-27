Conférence La Bolivie Place des hêtres Aurec-sur-Loire

Conférence La Bolivie

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

tarif non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Conférence sur la Bolivie par Corentin Sanchez Douillard.

.

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on Bolivia by Corentin Sanchez Douillard.

L’événement Conférence La Bolivie Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène