Conférence La Bolivie Place des hêtres Aurec-sur-Loire jeudi 21 mai 2026.
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
tarif non adhérent
Début : 2026-05-21 18:30:00
Conférence sur la Bolivie par Corentin Sanchez Douillard.
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
English :
Conference on Bolivia by Corentin Sanchez Douillard.
