Expositions estivales Les artistes indépendants Foréziens Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire
Expositions estivales Les artistes indépendants Foréziens Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire mardi 2 juin 2026.
Aurec-sur-Loire
Expositions estivales Les artistes indépendants Foréziens
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-02
Les Amis du Vieil Aurec vous propose, dans le cadre de ses expositions estivales, Les artistes indépendants Foréziens. Venez découvrir des oeuvres de peintures et de sculptures par des artistes locaux.
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Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
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English :
As part of its summer exhibitions, Les Amis du Vieil Aurec presents Les artistes indépendants Foréziens. Come and discover paintings and sculptures by local artists.
L’événement Expositions estivales Les artistes indépendants Foréziens Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Loire Semène
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