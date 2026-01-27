Gala des activités artistiques Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

Gala des activités artistiques

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour conclure en beauté leur année de pratique, tous les adeptes des activités artistiques de la MJC vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel gala.

.

+33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr

English :

To round off the year in style, all the MJC’s artistic enthusiasts are looking forward to their traditional gala.

