Gala des activités artistiques Salle des fêtes Aurec-sur-Loire samedi 6 juin 2026.
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-06-06 08:00:00
Pour conclure en beauté leur année de pratique, tous les adeptes des activités artistiques de la MJC vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel gala.
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr
English :
To round off the year in style, all the MJC’s artistic enthusiasts are looking forward to their traditional gala.
