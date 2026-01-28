Concert Tribute to Joan Baez Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
tarif non adhérent
Début : 2026-05-29 19:00:00
2026-05-29
The WindFlowers présente Tribute to Joan Baez , conférence-concert sur Joan Baez dans la salle de bal du château d’Aurec.
The WindFlowers present Tribute to Joan Baez , a lecture-concert on Joan Baez in the ballroom of the Château d’Aurec.
