Concert Tribute to Joan Baez Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Concert Tribute to Joan Baez Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire vendredi 29 mai 2026.

Concert Tribute to Joan Baez

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

tarif non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

The WindFlowers présente Tribute to Joan Baez , conférence-concert sur Joan Baez dans la salle de bal du château d’Aurec.
  .

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55  amisduvieilaurec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The WindFlowers present Tribute to Joan Baez , a lecture-concert on Joan Baez in the ballroom of the Château d’Aurec.

L’événement Concert Tribute to Joan Baez Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Loire Semène