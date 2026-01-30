Expositions estivales Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-06-01
fin : 2026-10-05
2026-06-01
Les amis du Vieil Aurec vous invitent à découvrir les expositions estivales au château du Moine-Sacristain.
English :
Les amis du Vieil Aurec invite you to discover the summer exhibitions at the Château du Moine-Sacristain.
