Concert de piano Place des Marronniers Aurec-sur-Loire

Concert de piano

Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Concert de piano avec Jean-Baptiste Mathulin.

Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

Piano concert with Jean-Baptiste Mathulin.

