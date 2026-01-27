Concert de piano Place des Marronniers Aurec-sur-Loire
Concert de piano Place des Marronniers Aurec-sur-Loire dimanche 10 mai 2026.
Concert de piano
Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Concert de piano avec Jean-Baptiste Mathulin.
Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
English :
Piano concert with Jean-Baptiste Mathulin.
