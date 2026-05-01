Commémoration du 8 mai Aurec-sur-Loire
Commémoration du 8 mai Aurec-sur-Loire vendredi 8 mai 2026.
Aurec-sur-Loire
Commémoration du 8 mai
Église et monument aux morts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:15:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La commune vous invite à participer aux cérémonies commémoratives à l’occasion du 81ème anniversaire de la victoire de 1945.
Un moment de recueillement et de mémoire pour rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté.
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Église et monument aux morts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
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English :
The commune invites you to take part in the commemorative ceremonies marking the 81st anniversary of the 1945 victory.
A moment of meditation and remembrance to pay tribute to those who fought for our freedom.
L’événement Commémoration du 8 mai Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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