Aurec-sur-Loire

Commémoration du 8 mai

Église et monument aux morts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:15:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La commune vous invite à participer aux cérémonies commémoratives à l’occasion du 81ème anniversaire de la victoire de 1945.

Un moment de recueillement et de mémoire pour rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté.

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Église et monument aux morts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

The commune invites you to take part in the commemorative ceremonies marking the 81st anniversary of the 1945 victory.

A moment of meditation and remembrance to pay tribute to those who fought for our freedom.

L’événement Commémoration du 8 mai Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène