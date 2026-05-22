Fête de la musique sur les bords de Loire Aurec-sur-Loire
Fête de la musique sur les bords de Loire Aurec-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Aurec-sur-Loire
Fête de la musique sur les bords de Loire
Snack de la base de loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez passer une soirée sous le signe de la fête de la musique sur les bords de Loire au snack de la base de Loisirs d’Aurec-sur-Loire.
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Snack de la base de loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 16 45 76
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English :
Come and enjoy an evening of music on the banks of the Loire at the snack bar at the Base de Loisirs in Aurec-sur-Loire.
L’événement Fête de la musique sur les bords de Loire Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Loire Semène
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