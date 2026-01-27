Fête de la musique

Centre-bourg Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Venez passer une agréable soirée à Aurec !

La Mairie d’Aurec-sur-Loire et GALA organisent la fête de la musique dans le centre-ville. Plusieurs établissements aurécois participeront à l’événement.

Venez nombreux !

Centre-bourg Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13

Come and enjoy an evening in Aurec!

The Mairie d’Aurec-sur-Loire and GALA are organizing the Fête de la Musique in the town center. Several Aurec establishments will be taking part.

Come one, come all!

L’événement Fête de la musique Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène