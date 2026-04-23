Aurec-sur-Loire

Concours de pétanque

Ouillas Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Maison pour Tous d’Ouillas organise un concours de pétanque.

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Ouillas Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mptouillas@laposte.net

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English :

The Maison pour Tous d’Ouillas organizes a pétanque competition.

L’événement Concours de pétanque Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène