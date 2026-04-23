Concours de pétanque Aurec-sur-Loire
Concours de pétanque Aurec-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Aurec-sur-Loire
Concours de pétanque
Ouillas Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Maison pour Tous d’Ouillas organise un concours de pétanque.
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Ouillas Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mptouillas@laposte.net
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English :
The Maison pour Tous d’Ouillas organizes a pétanque competition.
L’événement Concours de pétanque Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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