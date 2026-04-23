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Tournoi de beach volley Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire

Tournoi de beach volley Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire

Adresse : 36 plaine des loisirs

Ville : 43110 Aurec-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Aurec-sur-Loire

Tournoi de beach volley

Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le volley club d’Aurec organise un tournoi de beach volley sur les terrains en sable de la base de loisirs.
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Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Aurec volleyball club is organizing a beach volleyball tournament on the sandy courts of the leisure center.

L’événement Tournoi de beach volley Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène

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