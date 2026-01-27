Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Château du Moine-Sacristain Place des Marronniers Aurec-sur-Loire

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Château du Moine-Sacristain

Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-26

Découvrez le château du Moine-Sacristain lors des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Place des Marronniers Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

Discover the château du Moine-Sacristain during the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

