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Visite guidée du musée, Château du Moine-Sacristain, Aurec-sur-Loire

Visite guidée du musée, Château du Moine-Sacristain, Aurec-sur-Loire

Visite guidée du musée, Château du Moine-Sacristain, Aurec-sur-Loire samedi 27 juin 2026.

Lieu : Château du Moine-Sacristain

Adresse : 78 chemin des Remparts 43110 Aurec-sur-Loire

Ville : 43110 Aurec-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite guidée du musée 27 et 28 juin Château du Moine-Sacristain Haute-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Venez découvrir le musée en compagnie d’un guide qui vous montrera les objets méconnus, insolites ou oubliés. Pour avoir une nouvelle perspective sur le château du Moine-Sacristain, les ustensiles qui l’habitent et les histoires qu’ils racontent.

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