Visite guidée du musée, Château du Moine-Sacristain, Aurec-sur-Loire
Visite guidée du musée, Château du Moine-Sacristain, Aurec-sur-Loire samedi 27 juin 2026.
Visite guidée du musée 27 et 28 juin Château du Moine-Sacristain Haute-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00
Venez découvrir le musée en compagnie d’un guide qui vous montrera les objets méconnus, insolites ou oubliés. Pour avoir une nouvelle perspective sur le château du Moine-Sacristain, les ustensiles qui l’habitent et les histoires qu’ils racontent.
Château du Moine-Sacristain 78 chemin des Remparts 43110 Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisduvieilaurec@gmail.com »}]
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Association Les Amis du Vieil Aurec
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