Les MURMurs d’Aurec Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-10

Le Festival Les MURMurs d’Aurec reviennent cet été !

.

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les MURMurs d’Aurec Festival returns this summer!

L’événement Les MURMurs d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire Semène