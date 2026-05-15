Les MURMurs d’Aurec Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.
Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec
Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-10
Le Festival Les MURMurs d’Aurec reviennent cet été !
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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
Les MURMurs d’Aurec Festival returns this summer!
L’événement Les MURMurs d’Aurec Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire Semène
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