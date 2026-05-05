À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Office de tourisme des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire

Office de tourisme des Gorges de la Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12

Partez à la découverte de quelques fresques street-art d’Aurec-sur-Loire avec Lydie.

.

Office de tourisme des Gorges de la Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 officedetourisme@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover some of Aurec-sur-Loire’s street-art frescoes with Lydie.

L’événement À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Loire Semène