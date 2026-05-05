À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Office de tourisme des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire
À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Office de tourisme des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.
Aurec-sur-Loire
À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire
Office de tourisme des Gorges de la Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12
Partez à la découverte de quelques fresques street-art d’Aurec-sur-Loire avec Lydie.
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Office de tourisme des Gorges de la Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 officedetourisme@loire-semene.fr
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English :
Discover some of Aurec-sur-Loire’s street-art frescoes with Lydie.
L’événement À la découverte des fresques street-art d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Loire Semène
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