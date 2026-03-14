Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec La Rencontre

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La rencontre par la Cie La Cogite.

C’est sûrement le fruit du hasard si deux personnes sont là, côte à côte, à attendre.

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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudraurec.fr

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English :

The Encounter by La Cogite Theater Company.

It’s purely by chance that two people are there, side by side, waiting.

L’événement Les MURMurs d’Aurec La Rencontre Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Loire Semène