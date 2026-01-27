Bal country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire
Bal country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire samedi 14 mars 2026.
Bal country
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 2026-03-14
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14 2026-04-18
L’association Aurec Country organise son bal country.
Plus d’informations à venir.
.
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Aurec Country association organizes its country ball.
More information to come.
L’événement Bal country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène