Bal country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

Bal country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire samedi 14 mars 2026.

Bal country

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14 2026-04-18

L’association Aurec Country organise son bal country.
Plus d’informations à venir.
  .

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aurec Country association organizes its country ball.
More information to come.

L’événement Bal country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Loire Semène