Feu d’artifice du 14 juillet Aurec-sur-Loire
Feu d’artifice du 14 juillet Aurec-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.
Aurec-sur-Loire
Feu d’artifice du 14 juillet
Base de loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La mairie d’Aurec-sur-Loire vous invite à assister à son feu d’artifice du 14 juillet tiré depuis la base de loisirs.
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Base de loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
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English :
The Mairie d’Aurec-sur-Loire invites you to attend its July 14th fireworks display from the leisure center.
L’événement Feu d’artifice du 14 juillet Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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