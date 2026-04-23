Aurec-sur-Loire

Feu d’artifice du 14 juillet

Base de loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La mairie d’Aurec-sur-Loire vous invite à assister à son feu d’artifice du 14 juillet tiré depuis la base de loisirs.

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Base de loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

The Mairie d’Aurec-sur-Loire invites you to attend its July 14th fireworks display from the leisure center.

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène