Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Bitume

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Par la Fifty Compagnie.



Bitume , c’est un solo décalé de défis déjantés et d’équilibres précaires.

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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

By the Fifty Compagnie.

Bitume is a quirky solo piece filled with wild challenges and precarious balances.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène