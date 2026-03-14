Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire vendredi 24 juillet 2026.
Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Bitume
Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Par la Fifty Compagnie.
Bitume , c’est un solo décalé de défis déjantés et d’équilibres précaires.
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Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
By the Fifty Compagnie.
Bitume is a quirky solo piece filled with wild challenges and precarious balances.
L’événement Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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