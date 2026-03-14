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Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Parc du château
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Bitume

Parc du château Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Par la Fifty Compagnie.

Bitume , c’est un solo décalé de défis déjantés et d’équilibres précaires.
  .

Parc du château Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68  contact@chateaudaurec.fr

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English :

By the Fifty Compagnie.

Bitume is a quirky solo piece filled with wild challenges and precarious balances.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène

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