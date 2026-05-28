Vide-atelier d’artiste Aurec-sur-Loire
samedi 15 août 2026 · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Vide-atelier d’artiste
Place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre de la grande brocante du 15 août, la librairie-salon de thé Les Pages du château propose un vide-atelier.
.
Place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 10 68 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the big flea market on August 15, the bookstore and tea room Les Pages du Château is holding a studio clearance sale.
L’événement Vide-atelier d’artiste Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire)
- Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire Nems/sushis et ambiance musicale au handpan Place des hêtres Aurec-sur-Loire 24 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Bitume Aurec-sur-Loire 24 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Son de Familia Aurec-sur-Loire 25 juillet 2026
- Club de lecture Librairie-salon de thé Les Pages du château Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026
- Les MURMurs d’Aurec Cinéma en plein air À bicyclette ! Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 30 juillet 2026