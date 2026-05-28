Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Vide-atelier d’artiste

Place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre de la grande brocante du 15 août, la librairie-salon de thé Les Pages du château propose un vide-atelier.

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Place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 10 68 27

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English :

As part of the big flea market on August 15, the bookstore and tea room Les Pages du Château is holding a studio clearance sale.

L’événement Vide-atelier d’artiste Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène