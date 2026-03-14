Les MURMurs d’Aurec Le roi carotte d’Offenbach Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Le roi carotte d’Offenbach

Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:15:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L’opéra sous les étoiles Venez vivre la retransmission sur écran géant du Roi Carotte, de Jacques Offenbach, en partenariat avec l’Opéra de Lyon.

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Chateau d’Aurec-sur-Loire 37 place de l’église Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

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English :

Opera Under the Stars: Come experience the giant-screen broadcast of Jacques Offenbach’s *Le Roi Carotte*, in partnership with the Opéra de Lyon.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Le roi carotte d’Offenbach Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène