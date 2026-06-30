Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire churros/glaces/granités et danse country Place des hêtres Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire churros/glaces/granités et danse country

Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:30:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Cet été, la ville d’Aurec-sur-Loire lance une nouvelle saison des Estiv’halles, le rendez-vous incontournable de l’été !



Les vacances commencent… et quoi de mieux que de les fêter tous ensemble ?

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Place des hêtres Halle couverte Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

This %E9t%E9, the town of Aurec-sur-Loire is kicking off a new season of Estiv’halles, the must-attend event of the %E9t%E9!

Summer vacation is here… and what better way to celebrate than all together?

L’événement Les Estiv’halles d’Aurec-sur-Loire churros/glaces/granités et danse country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Loire Semène