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Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire vendredi 14 août 2026.

Adresse
Parc du Chateau d'Aurec-sur-Loire
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka

Parc du Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Voilà un peu plus de 10 ans que Lo Radzouka, trio devenu quartet originaire de la Haute-Loire, joue ses compositions originales au style musical non-identifié et multiple.
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Parc du Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68  contact@chateaudaurec.fr

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English :

For a little over 10 years now, Lo Radzouka—a trio turned quartet from the Haute-Loire region—has been performing its original compositions, which feature a diverse and hard-to-define musical style.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène

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