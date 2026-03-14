Aurec-sur-Loire

Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka

Parc du Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Voilà un peu plus de 10 ans que Lo Radzouka, trio devenu quartet originaire de la Haute-Loire, joue ses compositions originales au style musical non-identifié et multiple.

.

Parc du Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For a little over 10 years now, Lo Radzouka—a trio turned quartet from the Haute-Loire region—has been performing its original compositions, which feature a diverse and hard-to-define musical style.

L’événement Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène