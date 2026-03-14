Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire vendredi 14 août 2026.
Aurec-sur-Loire
Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka
Parc du Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Voilà un peu plus de 10 ans que Lo Radzouka, trio devenu quartet originaire de la Haute-Loire, joue ses compositions originales au style musical non-identifié et multiple.
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Parc du Chateau d’Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 02 68 contact@chateaudaurec.fr
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English :
For a little over 10 years now, Lo Radzouka—a trio turned quartet from the Haute-Loire region—has been performing its original compositions, which feature a diverse and hard-to-define musical style.
L’événement Les MURMurs d’Aurec Lo Radzooka Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène
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