Feu d’artifice Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire
dimanche 13 septembre 2026 · Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Feu d’artifice
Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 22:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La fête patronale revient à Aurec-sur-Loire !
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Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr
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English :
The company festival is back in Aurec-sur-Loire!
L’événement Feu d’artifice Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène
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