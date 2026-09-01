Feu d’artifice Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire

dimanche 13 septembre 2026 · Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Feu d’artifice

Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 22:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La fête patronale revient à Aurec-sur-Loire !

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Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

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English :

The company festival is back in Aurec-sur-Loire!

L’événement Feu d’artifice Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène