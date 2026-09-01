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AGENDA · Aurec-sur-Loire

Feu d’artifice Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire Aurec-sur-Loire

dimanche 13 septembre 2026 · Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire
Adresse
36 plaine des loisirs
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Aurec-sur-Loire

Feu d’artifice

Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 22:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

La fête patronale revient à Aurec-sur-Loire !
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Aire Respirando Base de loisirs des Gorges de la Loire 36 plaine des loisirs Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13  mairie@mairie-aurec.fr

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English :

The company festival is back in Aurec-sur-Loire!

L’événement Feu d’artifice Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène

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