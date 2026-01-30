Journées Européennes du Patrimoine Château du Moine-Sacristain Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Château du Moine-Sacristain

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire et de ses châteaux.

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

English :

Guided tours of the medieval town of Aurec-sur-Loire and its castles.

