Journées Européennes du Patrimoine Château du Moine-Sacristain Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Château du Moine-Sacristain Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine Château du Moine-Sacristain
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire et de ses châteaux.
.
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours of the medieval town of Aurec-sur-Loire and its castles.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château du Moine-Sacristain Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Loire Semène